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Алексей Ребко: Крутов и Климов сработали как Виллиан и Паулиньо
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Алексей Ребко: Крутов и Климов сработали как Виллиан и Паулиньо 

Советский спорт 1 час назад
— Гол на 92-й минуте — мастерство, характер или везение?
— Это исполнительское мастерство. Крутов сделал идеальную передачу на Климова и тот забил головой. Ребята сработали как Виллиан и Паулиньо? — приводит слова Ребко «Матч ТВ». — Мне этот гол напомнил тот, что бразильцы забили вчера России. А в целом матч был равным, ближе к ничейному. Мы старались играть в пас. У соперников тоже были подходы, хотя не скажу, что моментов было много. «Енисей» и сам играет, и другим дает — приятный соперник.
— Не обидно, что «Ротор» не видят в родном Волгограде?
— Конечно, это неприятно. Хотя нас поддерживают даже здесь, в Астрахани: на игру с «Енисеем» из Волгограда прибыли, по-моему, три автобуса с болельщиками. Благодарность им! Мы ждем домашних игр, в которых хотим порадовать уже всех, кто болеет за нашу команду.
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