Ещё
Александр Бурмистров: Приняли решение не бросаться на соперника, а играть в свой хоккей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Бурмистров: Приняли решение не бросаться на соперника, а играть в свой хоккей 

Советский спорт 1 час назад
Казанцы выиграли серию со счетом 4-1.
— Возможно, больше хотели выиграть. Бились до конца, все пластались, ложились под шайбу, выкладывались в каждом моменте. У всех много болячек, но у нас есть время восстановиться до следующей серии.
— Как оцените момент, в котором Зарипов получил травму? — Я не видел повтор этого силового приема. Ребята говорят, что игрок сыграл локтем, грязно. Это хоккей, ничего не поделаешь, сам получал такие травмы.
— Наверняка многие хотели отомстить. Было ли специальное указание тренеров в связи с этим? — И тренеры, и мы сами прекрасно понимали, что все хотят нас разозлить, чтобы мы полетели их бить и получали удаления. Приняли решение не бросаться на соперника, а играть в свой хоккей.
Советский спорт: последние новости
Златан Ибрагимович: Мне каждый день звонят представители сборной Швеции, но всему свое время Мусса Думбия: Я хочу уйти из "Ростова" Геннадий Орлов: Я поддерживаю назначение Семака на пост главного тренера «Зенита»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В падении Загитовой обвинили Медведеву50
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой98
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео2
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ98
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение