Александр Бурмистров: Приняли решение не бросаться на соперника, а играть в свой хоккей

Казанцы выиграли серию со счетом 4-1.

— Возможно, больше хотели выиграть. Бились до конца, все пластались, ложились под шайбу, выкладывались в каждом моменте. У всех много болячек, но у нас есть время восстановиться до следующей серии.

— Как оцените момент, в котором Зарипов получил травму? — Я не видел повтор этого силового приема. Ребята говорят, что игрок сыграл локтем, грязно. Это хоккей, ничего не поделаешь, сам получал такие травмы.

— Наверняка многие хотели отомстить. Было ли специальное указание тренеров в связи с этим? — И тренеры, и мы сами прекрасно понимали, что все хотят нас разозлить, чтобы мы полетели их бить и получали удаления. Приняли решение не бросаться на соперника, а играть в свой хоккей.