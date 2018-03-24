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Песков рассказал о желании Путина улучшить Россию
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Песков рассказал о желании Путина улучшить Россию 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин думает о способах улучшения всех сфер жизни россиян.
Слова пресс-секретаря президента приводит канал «Мир24». Песков заявил, что целью Путина в очередном президентском сроке станет всестороннее развитие России: «У президента есть конкретная программа, которую он озвучил. Она была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. Сейчас оно будет конкретизировано и оформлено юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнется его реализация».
Пресс-секретарь главы государства сообщил, что план будущих действий уже разрабатывается: «А реализация этого плана, наверное, будет затрагивать все сферы жизни наших людей, абсолютно все. Это и развитие всех секторов экономики, и качественное развитие социальной сферы, и технологическое развитие, и укрепление обороноспособности нашей страны».
Также Песков прокомментировал информацию, согласно которой Надежда Савченко работала в интересах России: «Это, наверное, версия британцев, Великобританией озвученная? Они любят озвучивать такие версии. Это глубоко внутренне дело Украины».
ИД «Собеседник»: последние новости
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