Песков рассказал о желании Путина улучшить Россию

Слова пресс-секретаря президента приводит канал «Мир24». Песков заявил, что целью Путина в очередном президентском сроке станет всестороннее развитие России: «У президента есть конкретная программа, которую он озвучил. Она была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. Сейчас оно будет конкретизировано и оформлено юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнется его реализация».

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что план будущих действий уже разрабатывается: «А реализация этого плана, наверное, будет затрагивать все сферы жизни наших людей, абсолютно все. Это и развитие всех секторов экономики, и качественное развитие социальной сферы, и технологическое развитие, и укрепление обороноспособности нашей страны».