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Иржи Секач: В эпизоде с Зариповым соперник сыграл грязно
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Иржи Секач: В эпизоде с Зариповым соперник сыграл грязно 

Советский спорт 1 час назад
Казанцы выиграли серию со счетом 4-1.
— Как удалось забить настолько невероятный гол? — Была ошибка одного из защитников соперника. Он слишком рано дернулся на меня и я это увидел, показал ложное движение и доехал до ворот.
— Что изменилось в сравнении с прошлым сезоном, когда уступили в финале Востока со счетом 0-4? — Мы очень хотели победить. Отлично сработали как команда, каждый игрок выложился полностью. Мне очень нравится видеть это.
— Ваша тройка забивала в каждом матче серии… — Мы готовы забивать в каждом матче, стремимся сделать это в каждой смене. Хочется продолжать такую серию.
— Что думаете об ударе Зарипова со стороны Терещенко? — Это была грязная игра, плохой силовой прием, игрок сыграл очень опасно. Честно говоря, не понимаю, почему не было удаления, — сказал Секач.
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