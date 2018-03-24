Иржи Секач: В эпизоде с Зариповым соперник сыграл грязно

Казанцы выиграли серию со счетом 4-1.

— Как удалось забить настолько невероятный гол? — Была ошибка одного из защитников соперника. Он слишком рано дернулся на меня и я это увидел, показал ложное движение и доехал до ворот.

— Что изменилось в сравнении с прошлым сезоном, когда уступили в финале Востока со счетом 0-4? — Мы очень хотели победить. Отлично сработали как команда, каждый игрок выложился полностью. Мне очень нравится видеть это.

— Ваша тройка забивала в каждом матче серии… — Мы готовы забивать в каждом матче, стремимся сделать это в каждой смене. Хочется продолжать такую серию.