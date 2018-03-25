«Интер» хочет повысить отступные за Икарди до 160 млн евро

«Интер» намерен сохранить форварда Мауро Икарди, на которого претендуют «Челси» и «Реал»

Если не получится удержать 25-летнего аргентинца, то миланцы планируют выручить от его продажи максимальную сумму. В этой связи «Интер» хочет повысить отступные за Икарди до 160 миллионов евро.

Нападающий рассчитывает зарабатывать в «Интере» 8 млн за сезон (больше всех в серии А), тогда как клуб согласен на оклад не более 7 млн Ожидается, что стороны начнут переговоры с суммы в размере 6,5 млн в год.

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