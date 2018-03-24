Ещё
Месси выступил против трансфера Верратти в «Барселону»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Месси выступил против трансфера Верратти в «Барселону» 

Свободная пресса 1 час назад
Лидер испанской «Барселоны» Лионель Месси не поддержал намеренье клуба приобрести полузащитника французского ПСЖ и сборной Италии Марко Верратти. Аргентинский форвард уже высказал боссам каталонского клуба свою позицию, сообщает Diario Gol.
При этом источник не уточняет причины, по которым Месси не хочет играть в одной команде с итальянским опорником.
Однако, как уверяет издание, руководство «сине-гранатовых» уже практически завершило переговоры по трансферу хавбека и не намерено менять своё решение из-за позиции Месси.
Помимо «Барселоны» интерес к Верратти также проявляет мадридский «Реал».
Ранее сообщалось, что Марко Верратти входит в число четырёх игроков стартового состава ПСЖ, от которых руководство парижан хочет избавиться ближайшим летом.
Новости футбола: «Зенит» может бесплатно заполучить игрока сборной Португалии.
Свободная пресса: последние новости
Орлов считает, что новым главным тренером «Зенита» станет Семак Златан Ибрагимович стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» Гвардиола зовёт Иньесту в «Манчестер Сити»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В падении Загитовой обвинили Медведеву50
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой98
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео2
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ98
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение