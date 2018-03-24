Месси выступил против трансфера Верратти в «Барселону»

Лидер испанской «Барселоны» Лионель Месси не поддержал намеренье клуба приобрести полузащитника французского ПСЖ и сборной Италии Марко Верратти . Аргентинский форвард уже высказал боссам каталонского клуба свою позицию, сообщает Diario Gol.

При этом источник не уточняет причины, по которым Месси не хочет играть в одной команде с итальянским опорником.

Однако, как уверяет издание, руководство «сине-гранатовых» уже практически завершило переговоры по трансферу хавбека и не намерено менять своё решение из-за позиции Месси.

Помимо «Барселоны» интерес к Верратти также проявляет мадридский «Реал»

Ранее сообщалось, что Марко Верратти входит в число четырёх игроков стартового состава ПСЖ, от которых руководство парижан хочет избавиться ближайшим летом.