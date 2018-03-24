Ещё
Матч «Крылья Советов» — «Оренбург» собрал больше пяти тысяч зрителей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Матч «Крылья Советов» — «Оренбург» собрал больше пяти тысяч зрителей 

Спорт-Экспресс 1 час назад
На матче 29-го тура первенства ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» присутствует 5500 зрителей, сообщается в Твиттере самарской команды. Встреча проходит в Самаре на стадион «Металлург».
"Крылья Советов" после 28 туров занимают третье место в ФНЛ с 60 очками. У «Оренбурга» также 60 очков, но он идет на втором месте из-за преимущества личной встречи (3:2)
На трибунах «Металлурга» сегодня 5500 зрителей. Среди них студенты СамГМУ и других ВУЗов. pic.twitter.com/HhxF7JDVXI
— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 24 марта 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Сотрудник РФС с ДЦП доволен инфраструктурой "Лужников" Виталий Мутко: "Организация матча Россия - Бразилия предварительно заслуживает неплохой оценки" Рауш и Нойштедтер посетили ночной клуб после поражения от Бразилии?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В падении Загитовой обвинили Медведеву50
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой97
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео2
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ98
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение