Матч «Крылья Советов» — «Оренбург» собрал больше пяти тысяч зрителей

На матче 29-го тура первенства ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» присутствует 5500 зрителей, сообщается в Твиттере самарской команды. Встреча проходит в Самаре на стадион «Металлург».

"Крылья Советов" после 28 туров занимают третье место в ФНЛ с 60 очками. У «Оренбурга» также 60 очков, но он идет на втором месте из-за преимущества личной встречи (3:2)

На трибунах «Металлурга» сегодня 5500 зрителей. Среди них студенты СамГМУ и других ВУЗов. pic.twitter.com/HhxF7JDVXI

— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 24 марта 2018 г.