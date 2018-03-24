Златан Ибрагимович: Мне каждый день звонят представители сборной Швеции, но всему свое время 

— Моя первоочередная задача — освоиться в новой команде, познакомиться с партнерами, узнать клуб и город. Когда справлюсь с процессом адаптации, то буду думать о следующих задачах.
Златан Ибрагимович: Жду покорения США, так как Европа мне уже покорилась
Мне каждый день звонят представители сборной, интересуются, какая у меня форма, как я себя чувствую. Но всему свое время. Если я захочу вернуться в сборную, то сделаю это. Двери всегда открыты. Посмотрим, как все сложится, — объяснил 36-летний нападающий.
Сборная Швеции на групповом этапе мундиаля выступит в группе F с командами Германии, Мексики и Южной Кореи.
Напомним, на этой неделе Златан Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед" и стал игроком клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси».