Златан Ибрагимович: Мне каждый день звонят представители сборной Швеции, но всему свое время

— Моя первоочередная задача — освоиться в новой команде, познакомиться с партнерами, узнать клуб и город. Когда справлюсь с процессом адаптации, то буду думать о следующих задачах.

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Мне каждый день звонят представители сборной, интересуются, какая у меня форма, как я себя чувствую. Но всему свое время. Если я захочу вернуться в сборную, то сделаю это. Двери всегда открыты. Посмотрим, как все сложится, — объяснил 36-летний нападающий.

Сборная Швеции на групповом этапе мундиаля выступит в группе F с командами Германии, Мексики и Южной Кореи.