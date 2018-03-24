Сотрудник РФС с ДЦП доволен инфраструктурой «Лужников» 

Сотрудник РФС Дмитрий Корчагин посетил товарищеский матч Россия — Бразилия (0:3), состоявшийся 23 марта в «Лужниках». Корчагин, страдающий ДЦП, встретился с вице-премьером РФ Виталием Мутко и исполняющим обязанности президента РФС Александром Алаевым. Также он проверил стадион для болельщиков с инвалидостью. По его словам, «арена комфортна для всех зрителей и соответствует необходимым нормам».
На матче с Бразилией в «Лужниках» побывал наш казанский сотрудник Дима Корчагин. Он пообщался с Виталием Мутко и Александром Алаевым, а также проверил стадион на доступность для болельщиков с инвалидостью. «Арена комфортна для всех зрителей и соответствует необходимым нормам». pic.twitter.com/5SlYwcwQZe
— РФС (@official_rfs) 24 марта 2018 г.