Сотрудник РФС с ДЦП доволен инфраструктурой «Лужников»

На матче с Бразилией в «Лужниках» побывал наш казанский сотрудник Дима Корчагин. Он пообщался с Виталием Мутко и Александром Алаевым, а также проверил стадион на доступность для болельщиков с инвалидостью. «Арена комфортна для всех зрителей и соответствует необходимым нормам». pic.twitter.com/5SlYwcwQZe

— РФС (@official_rfs) 24 марта 2018 г.