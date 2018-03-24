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Давид Сильва покинул расположение сборной Испании по личным причинам
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Давид Сильва покинул расположение сборной Испании по личным причинам 

Чемпионат.com 2 часа назад
Пресс-служба сборной Испании в «Твиттере» сообщила, что полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва покинул расположение национальной команды по личным причинам.
Накануне 32-летний футболист принял участие в товарищеском матче со сборной Германии (1:1). О том, вернётся ли Сильва в расположение команды к следующему контрольному матчу испанцев со сборной Аргентины, который состоится 27 марта, не уточняется.
Напомним, что в этом сезоне Сильва часто пропускал матчи «Манчестер Сити» также по личным причинам. В январе футболист объяснил это тем, что его ребёнок родился недоношенным и борется за жизнь. В середине марта Давид сообщил, что его сыну становится лучше, но он всё ещё продолжает бороться за жизнь.
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