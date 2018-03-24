Розыгрыш прошел в Сургуте, Нягани, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийском районе

Закрывать викторину будет трансляция, на которой определят обладателей ценных призов из Ханты-Мансийска. Начнётся она в 17:00.

Судакова Наталья Дмитриевна, член оргкоммитета Викторины «Югре-900!» поделилась своим мнением, как наблюдатель прошедшей трансляции, на которой определяли победителей Урая: «Я считаю, что трансляция происходила максимально открыто. Определение победителей проходило в публичной обстановке. Были представители от жителей города Урая в количестве 4-х человек, а также независимые эксперты со стороны спонсоров викторины. Для всех всё было доступно и понятно. Я думаю, что жители Урая останутся довольны».

Макеева Оксана Евгеньевна, директор «Центра „Открытый регион“ и одна из организаторов Викторины поделилась своим мнением относительно сегодняшнего дня:

»Знаете, нам всё нравится. Мы рады, что благодаря этой викторине наш «Открытый регион»» действительно показал себя как открытый, как центр формирования культуры открытости в нашем регионе. Нам очень приятно, что делегация прибывает одна за другой, всё очень спокойно, размерено, прозрачно».

Также Оксана Евгеньевна высказалась на тему того, кто неправильно понял правила викторины или, кто не увидел свой регистрационный номер в списке, опубликованном на портале «Открытый регион — Югра»:

А что касается того, что если кто-то что-то не нашёл свой номер среди опубликованных, то знаете, это ручной труд. Это огромная работа. Наши волонтёры вбивали 500 000 анкет в ручном режиме в базу. А если допускались ошибки, то мы обрабатывали поступившие запросы по почте и принимали звонки по горячей линии. Вечером на портале все номера были обработаны. Никто пусть не переживает. Все талоны уже в барабанах».

Полные списки результатов викторины появятся на портале «Открытый регион — Югра» в ближайшее время. Также можно посмотреть выигравшие номера в группе ВК Открытый регион: