Геннадий Орлов: «Кудряшов — самый сильный защитник России, игрок европейского уровня»

— На мой взгляд, Кудряшов футболист высокого уровня, — сказал Орлов в эфире «ГСО Live». — Самый сильный защитник в нашем футболе. Опытный, техничный. Можно сказать только лучшее. Это защитник европейского уровня.

Не знаю, почему так и не появился Рауш. На левом фланге играл Комбаров. Роль правого крыла исполнял Самедов, и совсем неплохо. У Комбарова были ошибки, особенно в развитии атак и в передачах. Но в этом грешили все игроки сборной России. Не умеют они в одно касание.