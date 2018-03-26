Орлов: Глушаков нетехничен, Комбаров плохо отбирает мяч 

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями об игре сборной России в товарищеском матче с командой Бразилии (0:3).
«Акинфеев проявил себя в матче с бразильцами. Далее — три центральных защитника: Гранат, Кутепов и замечательный ирокез Кудряшов. Кстати, Кудряшов лично мне симпатичен как футболист: он мощный, в борьбе редко проигрывает, играет на втором этаже, может подстраховать. Конечно, Фёдор выглядел чуть лучше Граната и Кутепова, но всем троим не удалась игра. Три центральных защитника — это всегда может быть хорошо, если есть качественная опорная зона.
Глушаков же этот матч просто провалил. Я даже не могу понять, чем это можно объяснить. Может быть, сыграв пару раз нетехнично и потеряв мяч, он расстроился из-за того, что те так играют. Иногда люди говорят: наверное, я занимаюсь не своей профессией. Можно и до такого дойти. В «Спартаке» есть Фернандо, и в клубе равновесие. У Глушакова энергия, мощь, но он нетехничен, а здесь надо быть техничным. Был один характерный момент, когда мяч отскочил от штрафной. Кажется, слева подавали угловой, и он здорово оказался на подборе, выбрал позицию. Подработай мяч, пробей или отдай пас. А он сделал одно касание — мяч продолжил скакать, сделал второе — мяч продолжает скакать. А на третье уже подошёл бразилец и отобрал мяч. Глушаков так расписался в своём неумении укрощать мяч. А как без этого в футболе? Смолов выпал из игры. Если ты центральный форвард и не получаешь мяч, ищи его. А Фёдор сник, и поэтому его заменили. В группе атаки всё-таки выделяется Головин. Жалко, что Зобнин получил травму, но скоро он поднимется. Алексей Миранчук тоже в этом матче был скован, Самедов — неплохо. А что касается Комбарова, то я уже много раз говорил: он не защитник и плохо отбирает мяч. Думаю, Жирков должен заменить Дмитрия», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».