Орлов: Глушаков нетехничен, Комбаров плохо отбирает мяч

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями об игре сборной России в товарищеском матче с командой Бразилии (0:3).

«Акинфеев проявил себя в матче с бразильцами. Далее — три центральных защитника: Гранат, Кутепов и замечательный ирокез Кудряшов. Кстати, Кудряшов лично мне симпатичен как футболист: он мощный, в борьбе редко проигрывает, играет на втором этаже, может подстраховать. Конечно, Фёдор выглядел чуть лучше Граната и Кутепова, но всем троим не удалась игра. Три центральных защитника — это всегда может быть хорошо, если есть качественная опорная зона.