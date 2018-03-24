Дмитрий Аленичев: Условия не позволяли «Енисею» на таком тяжелом поле показывать свою игру

— В сегодняшнем матче было мало футбола, потому что условия не позволяли на таком тяжелом поле показывать нашу игру. Было много борьбы, практически не было голевых моментов. В дополнительное время потеряли концентрацию и пропустили обидный гол. Считаю, игра абсолютно ничейная. После игры пообщались с Сергеем Александровичем Павловым , искренне пожелал его команде сохранить прописку в ФНЛ, — цитирует Аленичева официальный сайт ФНЛ.

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Добавим, что красноярцы с 65 очками по-прежнему занимают первое место в таблице турнира, волгоградцы с 29 баллами на данный момент — на 17-й строчке.

В следующем туре «Енисей» 31 марта примет «Кубань», а «Ротор» в тот же день сыграет на выезде с «Зенитом-2».