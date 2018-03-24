Дмитрий Гунько: Пропустить гол на 92-й минуте очень обидно 

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал матч 29-го тура ФНЛ с «Лучом-Энергией» (1:1) на стадионе «Динамо» во Владивостоке.
— Пропустить гол на 92-й минуте очень обидно, — приводит слова Гунько официальный сайт «Спартака». — Мы провели отличный первый тайм, сыграли качественно, забили. После перерыва соперник сменил тактику, начал использовать длинные передачи, но нельзя сказать, что мы не сумели сдержать этот навал. Просто гол Таказова с лета в добавленное время получился просто фантастическим. Не уверен, что у него когда-нибудь получится повторить такой удар в официальном матче. Конечно, нам стоило встречать соперников «выше», но ресурсов для этого не хватило.
— Насколько сказалось отсутствие в составе целой группы футболистов, уехавших в сборные? — Скажу так: я очень доволен тем, как проявили себя ребята, вышедшие на поле. Особенно самоотдачей и качеством футбола до перерыва. Хочу поблагодарить их за эту игру.
Напомним, в конце первого тайма полузащитник Александр Ломовицкий вывел «Спартак-2» вперед. Хозяевам удалось уйти от поражения в самой концовке матча: на третьей добавленной минуте счет сравнял защитник Сослан Таказов.