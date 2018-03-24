Профсоюз рассчитывает, что руководство «Рубина» не допустит новых проблем с долгами 

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов выразил надежду, что руководство «Рубина» не допустит новых проблем с задолженностями перед футболистами. В течение марта клуб завершил процедуру реорганизации формы собственности, 16 марта решением бюро исполкома РФС новое юридическое лицо было допущено к участию в чемпионате России. ООО «ФК „Рубин“ признано полным спортивным правопреемником МАУ »ФК «Рубин», к обновленной организации перешли все экономические и федеративные права в отношении футболистов, включая право требовать трансферные выплаты и компенсацию за нарушение контракта.
— У «Рубина» периодически возникают задолженности, ребята обращаются, а сейчас в плане смены юридического лица просто отслеживаем, чтобы все договоры были заключены как минимум на тех же условиях, что и были, — цитирует ТАСС Зотова. — Смена ведь только произошла, но вот один из футболистов отказался подписывать контракт. Хотя это все делается, как я понимаю, для того, чтобы обеспечить клуб финансированием и как раз погасить старые долги, от которых никто в клубе не отказывается. Я надеюсь, что ситуация там станет более здоровой в ближайшее время.
Никаких новых поводов для обращения футболистов нет, та ситуация, которая произошла, не означает отказ от прошлых обязательств, это спортивная правопреемственность. Никто бы клубу не дал вытворять какие— либо махинации, наш профсоюз уже давно принял поправки в регламент, поэтому я надеюсь, что ситуация реально улучшится, а ребятам выплатят все, что обещали. Надеюсь, что впредь там не будут заниматься беспредельными тратами, тем более сейчас одним из новых учредителей клуба стал и Курбан Бекиевич Бердыев, и они не должны допустить проблем.