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Сорокин: продажи билетов показывают, что на ЧМ в Россию приедет много иностранцев
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Сорокин: продажи билетов показывают, что на ЧМ в Россию приедет много иностранцев 

Р-Спорт 2 часа назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар — РИА Новости. Максимальные усилия приложены при подготовке к чемпионату мира по футболу для комфортного пребывания гостей и для их безопасности, а динамика продажи билетов показывает, что в РФ приедет большое количество иностранных гостей, заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в ходе визита в Нижний Новгород.
Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» в субботу проводит финальный этап седьмого и последнего операционного визита по подготовке стадионов чемпионата мира, который этим летом пройдет в России.
"Мы можем сказать: добро пожаловать в Россию! Нами сделан максимум для комфортного пребывания гостей и для их безопасности. У нас нет сомнений, что чемпионат мира пройдет в комфортной и безопасной обстановке. В целом по динамике продаж билетов мы видим, что у нас будет большое количество иностранных гостей", — сказал Сорокин журналистам.
По его словам, в России сделано очень многое для привлечения иностранных гостей: им предоставлен бесплатный проезд между городами, бесплатный проезд на шаттлах от аэропорта в центр города, правительство ввело контроль за ценами в гостиницах.
В свою очередь директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит подтвердил, что продажи билетов на матчи «идут очень хорошо».
"Это еще один знак, что иностранные болельщики действительно хотят приехать в Россию, хотят воспользоваться возможностью посмотреть города России, которые, возможно, без чемпионата они бы не смогли посетить", — сказал Смит.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.
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