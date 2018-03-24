Сорокин: продажи билетов показывают, что на ЧМ в Россию приедет много иностранцев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мар — РИА Новости . Максимальные усилия приложены при подготовке к чемпионату мира по футболу для комфортного пребывания гостей и для их безопасности, а динамика продажи билетов показывает, что в РФ приедет большое количество иностранных гостей, заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в ходе визита в Нижний Новгород.

Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» в субботу проводит финальный этап седьмого и последнего операционного визита по подготовке стадионов чемпионата мира, который этим летом пройдет в России.

"Мы можем сказать: добро пожаловать в Россию! Нами сделан максимум для комфортного пребывания гостей и для их безопасности. У нас нет сомнений, что чемпионат мира пройдет в комфортной и безопасной обстановке. В целом по динамике продаж билетов мы видим, что у нас будет большое количество иностранных гостей", — сказал Сорокин журналистам.

По его словам, в России сделано очень многое для привлечения иностранных гостей: им предоставлен бесплатный проезд между городами, бесплатный проезд на шаттлах от аэропорта в центр города, правительство ввело контроль за ценами в гостиницах.

В свою очередь директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит подтвердил, что продажи билетов на матчи «идут очень хорошо».

"Это еще один знак, что иностранные болельщики действительно хотят приехать в Россию, хотят воспользоваться возможностью посмотреть города России, которые, возможно, без чемпионата они бы не смогли посетить", — сказал Смит.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.