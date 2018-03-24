«Темп отличный, все будет завершено в срок» — Дворкович осмотрел стадион «Глебовец» в Истре

Вице‐премьер российского правительства Аркадий Дворкович осмотрел стадион «Глебовец» в Истре, который входит в программу реконструкции и подготовки к чемпионату мира. Его выбрала сборная команда Франции, как тренировочную площадку.

Я был на самом сложном объекте в Самаре. Там темп уже взят хороший, и мы уверены в том, что все будет сделано в сроки. Был в Калининграде, в Краснодаре, в Ставропольском крае. Сегодня в Московской области.

Где-то уже все сделано,

где-то идут последние приготовления, как здесь на поле «Глебовец» в Московской области. Видно, что темп отличный, все будет завершено в срок и с хорошим качеством

— Аркадий Дворкович.

Вице-премьера

сопровождал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, который рассказал об уровне подготовки Московской области к приему

команд-участниц

чемпионата.

У нас завершился выезд заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, он остался доволен, какими темпами в Московской области идет подготовка к приему больших гостей. Мы в июне ожидаем, что к нам приедут 9 команд-участниц

чемпионата мира по футболу, и наша первоочередная задача — сделать и сдать объекты в срок, завершить всю ту большую программу по благоустройству территории, которая прилегает к тренировочным базам и местам проживания, гостиницам. Эту работу мы выполняем в срок

— Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.

Министр отметил, что заместитель председателя правительства оценил подготовку к мундиалю высоко. Все работы ведомство планирует завершить до середины апреля.

Сейчас в стадии завершения работы по административно-бытовому

корпусу, осталось сделать благоустройство, как сойдет снег. Футбольное поле сейчас в спящем режиме. И когда позволит погода, мы проведем агротехнические мероприятия для того, чтобы оно соответствовало всем нормам

— Роман Терюшков.

Терюшков рассказал, что после проведения чемпионата мира стадион «Глебовец» будет использоваться жителями Истры и отделением по футболу местной спортивной школы.

Рядом находится общеобразовательная школа, я уверен, что все занятия физкультурой будут проходить на этом современном стадионе. Тем более рядом мы строим по программе губернатора бассейн, который также в конце мая будет сдан, и с начала нового учебного года будет использоваться школьниками

— Роман Терюшков.

Аркадий Дворкович отметил, что использование объектов чемпионата мира после его проведения населением является очень важным аспектом.

Главное, что это останется наследием для жителей Московской области, для школьников, которые учатся в соседней школе, и мы знаем, как объект будет использоваться после чемпионата мира. Так что будем продолжать усиленно готовиться, смотреть на все нюансы, не только базовые требования, но и на то, чтобы было комфортно, радостно, удобно для всех, кто будет участвовать в чемпионате мира в качестве игрока или болельщика

— Аркадий Дворкович.

Министр добавил, что все объекты находятся в завершающей стадии готовности. Многие подали документы на получение заключения о строительной готовности. Скоро будут акты ввода.

Мы оперативно в апреле эти объекты должны будем передать в управление учреждениями и провести месяц эксплуатации. А в конце мая передать в оргкомитет, чтобы он подготавливал их к заезду команд

— Роман Терюшков.

Дворкович отметил, что работы по подготовке объектов к чемпионату мира будут держать под контролем.

Еженедельно в Правительстве представляются доклады, мы все видим на видеосъемке и фотографиях, поэтому все понимают ответственность, работают, чтобы провести лучший в мире чемпионат по футболу

— Аркадий Дворкович.