Ещё
Де Хеа, тер Штеген и Рейна раскритиковали мяч ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Де Хеа, тер Штеген и Рейна раскритиковали мяч ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 23 минуты назад
Вратари сборной Испании Давид Де Хеа и Пепе Рейна, а также голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген высказали недовольство официальным мячом чемпионата мира-2018. Все трое назвали поведение мяча непредсказуемым и призвали улучшить его до старта турнира — 14 июня.
Накануне сборные Германии и Испании провели товарищеский матч (1:1). Де Хеа и тер Штеген отыграли всю встречу, Рейна не принимал участия в игре.
— Готов поспорить, вы хотите, чтобы на предстоящем чемпионате мира было забито как минимум 35 голов дальними ударами, — приводит AS слова Рейны. — С этим мячом просто невозможно работать. Он покрыт пластиковой пленкой, из-за которой его сложно удержать. Разработчики должны изменить мяч, пока еще есть время.
— У вратарей будет много проблем с этим мячом, — сказал Де Хеа. — Он действительно странный. Его могли бы сделать намного лучше.
— Мяч мог бы быть и получше, он очень много виляет, — заметил тер Стеген. — Но я думаю, нам просто придется привыкнуть к нему как можно скорее, пока не стартовал чемпионат мира. У нас нет другого выбора.
Спорт-Экспресс: последние новости
Илья Авербух: "Не думаю, что Загитова повторит судьбу Липницкой" Член исполкома РФС Лебедев: "Нужно прекратить дурацкую слежку за футболистами!" Сергей Коновалов: "Акимовой мешают внутренние противоречия"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл14
Родченков объявился в конгрессе США41
Российские футболисты отметили поражение в баре65
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео7
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение