Плетикоса: хуже мяча ЧМ-2010 ничего быть не может, просто надо привыкнуть

Бывший голкипер «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса прокомментировал слова вратарей Давида де Хеа, Пепе Рейны и Марк-Андре тер Штегена, которые раскритиковали мяч ЧМ-2018.

«Думаю, вратарям просто нужно время, чтобы привыкнуть и адаптироваться к новому мячу. Самый страшный мяч был тот, которым играли на чемпионате мира в 2010 году в ЮАР. Хуже него, мне кажется, быть не может. У мяча была непонятная траектория, было тяжело понять, куда он может полететь. То в одну секунду вверх, то вниз спускался, менял направление.