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Плетикоса: хуже мяча ЧМ-2010 ничего быть не может, просто надо привыкнуть
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Плетикоса: хуже мяча ЧМ-2010 ничего быть не может, просто надо привыкнуть 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Бывший голкипер «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса прокомментировал слова вратарей Давида де Хеа, Пепе Рейны и Марк-Андре тер Штегена, которые раскритиковали мяч ЧМ-2018.
«Думаю, вратарям просто нужно время, чтобы привыкнуть и адаптироваться к новому мячу. Самый страшный мяч был тот, которым играли на чемпионате мира в 2010 году в ЮАР. Хуже него, мне кажется, быть не может. У мяча была непонятная траектория, было тяжело понять, куда он может полететь. То в одну секунду вверх, то вниз спускался, менял направление.
Сам пока не имел возможности подержать новый мяч в руках, но думаю, что все учатся на ошибках и их исправляют. Ведь в интересах всех стоит задача, чтобы на мундиале всё было, как надо. С мячом на чемпионате мира в 2014 году проблем не было. Так что, на мой взгляд, футболистам просто нужно привыкнуть к новой модели», — сказал Плетикоса в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.
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