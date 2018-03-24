Футболисты «Спартака» рассказали, на каких супергероев хотели бы быть похожи 

Вратарь Артём Ребров признался, что хотел бы быть суперменом и летать по девяткам. «Мне иногда кажется, что я так и выгляжу, но, когда пересматриваю видео, понимаю, что это не так», — сказал Ребров.
Георгий Джикия, будучи защитником, хотел бы быть Человеком-пауком, чтобы цепляться за всех нападающих. А Андрей Ещенко желает быть мощным и сильным, как Халк.
Нападающий Луис Адриано, в свою очередь, считает своими супергероями легендарных соотечественников Роналдо и Ромарио. «Для меня они важнее, чем вымышленные герои», — заявил бразилец.
Ранее сообщалось, что Джикия поблагодарил футболистов сборной России за поддержку.