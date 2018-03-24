Футболисты «Спартака» рассказали, на каких супергероев хотели бы быть похожи

Ранее сообщалось, что Джикия поблагодарил футболистов сборной России за поддержку.

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