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Футболисты «Спартака» рассказали, на каких супергероев хотели бы быть похожи
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Футболисты «Спартака» рассказали, на каких супергероев хотели бы быть похожи 

RT на русском 2 часа назад
Вратарь Артём Ребров признался, что хотел бы быть суперменом и летать по девяткам. «Мне иногда кажется, что я так и выгляжу, но, когда пересматриваю видео, понимаю, что это не так», — сказал Ребров.
Георгий Джикия, будучи защитником, хотел бы быть Человеком-пауком, чтобы цепляться за всех нападающих. А Андрей Ещенко желает быть мощным и сильным, как Халк.
Нападающий Луис Адриано, в свою очередь, считает своими супергероями легендарных соотечественников Роналдо и Ромарио. «Для меня они важнее, чем вымышленные герои», — заявил бразилец.
Ранее сообщалось, что Джикия поблагодарил футболистов сборной России за поддержку.
RT на русском: последние новости
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