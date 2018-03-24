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Карри Рамо: «Йокерит» хочет вернуться в Москву
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Карри Рамо: «Йокерит» хочет вернуться в Москву 

Советский спорт 2 часа назад
— Сохранять бодрость в течение всей встречи помогали напитки и энергетические батончики. Далеко непросто играть восемь периодов, особенно для вратаря. Это новые ощущения и неоценимый опыт для меня.
Рамо установил рекорд КХЛ, отразив 81 бросок за матч
Усталость никак не может повлиять на итоговый результат: все хоккеисты находятся в одинаковом положении. В самой игре ты не чувствуешь усталости, ты находишься в постоянном движении и ты не думаешь о том, что пора спать. Это пришло уже позднее, после завершения встречи. Сразу после игры мы вылетели в Хельсинки. В самолете все спали. Мы хотим выиграть и вернуться в Москву, — цитирует Рамо официальный сайт «Йокерит».
Шестой матч серии «Йокерит» — ЦСКА начнется сегодня в 17:00 по московскому времени. Пока счет в серии 3-2 в пользу армейцев.
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