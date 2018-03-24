Сон Хын-Мина на два года могут призвать в армию

«Тоттенхэм» может потерять на 22 месяца нападающего Сон Хын-Мина, которого могут призвать в армию Южной Кореи. В этой стране воинская повинность существует с 1957 года и требует от мужчин в возрасте от 18 до 35 лет проводить 2 года в вооруженных силах.

Избежать армии можно в трех случаях — быть инвалидом, иметь психическое заболевание или выиграть золото на Олимпиаде или Азиатских играх, сообщает Goal. Такой турнир будет проведен в начале следующего сезона АПЛ. Также Южная Корея примет участие в чемпионате мира 2018 года, попав в одну группу со Швецией, Мексикой и Германией.

В спортивной истории страны было одно исключение из правил, в 2002 году футболистам пообещали избавление от воинской повинности в случае попадания в 1/8 финала. Тогда Пак Чжи Сун и партнёры задачу перевыполнили, заняв четвертое место.

Сейчас Сон Хын-Мину 25 лет.