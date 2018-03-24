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Сборная на «Арене Химки» будет тренироваться в усеченном составе
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Сборная на «Арене Химки» будет тренироваться в усеченном составе 

Советский спорт 1 час назад
Игроки, которые вышли в стартовом составе во вчерашней игре с Бразилией, а также Юрий Жирков и Алан Дзагоев занимаются на базе в Новогорске. Также, напомним, Руслан Камболов из-за травмы покинул расположение сборной.
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