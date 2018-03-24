Моуринью поручил руководству «МЮ» начать работу по трансферу Дугласа Косты

Напомним, права на 27-летнего полузащитника принадлежат «Баварии». В нынешнем сезоне Коста на правах аренды выступает за «Ювентус». В составе туринцев он провел 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал семь передач.