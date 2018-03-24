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Моуринью поручил руководству «МЮ» начать работу по трансферу Дугласа Косты
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Моуринью поручил руководству «МЮ» начать работу по трансферу Дугласа Косты 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поручил исполнительного директору клуба Эду Вудворду оценить вероятность перехода полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты, утверждает Mirror. Сообщается, что английский клуб готов приобрести игрока предстоящим летом за 40 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, права на 27-летнего полузащитника принадлежат «Баварии». В нынешнем сезоне Коста на правах аренды выступает за «Ювентус». В составе туринцев он провел 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал семь передач.
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