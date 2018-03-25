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СМИ: Моуринью летом получит на трансферы 200 миллионов фунтов
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СМИ: Моуринью летом получит на трансферы 200 миллионов фунтов 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Руководство "Манчестер Юнайтед" намерено потратить на усиление состава 200 миллионов фунтов, сообщает Daily Mirror. По информации источника, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью рассчитывает подписать контракты с защитником и полузащитником "Реала" Рафаэлем Вараном и Тони Кроосом, а также игроком обороны «Ювентуса» Алексом Сандру и и опорником Марко Верратти из «ПСЖ».
Отмечается, что боссы «красных дьяволов» при переговорах с итальянским хавбеком намерены использовать бывшего игрока туринцев Поля Погба в качестве приманки. Этому не должны помешать непростые отношения между французом и Моуринью.
Напомним, Моуринью возглавляет «МЮ» с лета 2016 года. За это время манкуниацны потратили на покупку новых игроков 307,7 миллиона фунтов (349,4 миллиона евро). Самыми дорогими сделками при португальском тренере стали покупки Погба (92,4 миллиона фунтов/105 миллионов евро) и Ромелу Лукаку (74,6 миллиона фунтов/84,7 миллиона евро).
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