СМИ: Моуринью летом получит на трансферы 200 миллионов фунтов

Отмечается, что боссы «красных дьяволов» при переговорах с итальянским хавбеком намерены использовать бывшего игрока туринцев Поля Погба в качестве приманки. Этому не должны помешать непростые отношения между французом и Моуринью.

Напомним, Моуринью возглавляет «МЮ» с лета 2016 года. За это время манкуниацны потратили на покупку новых игроков 307,7 миллиона фунтов (349,4 миллиона евро). Самыми дорогими сделками при португальском тренере стали покупки Погба (92,4 миллиона фунтов/105 миллионов евро) и Ромелу Лукаку (74,6 миллиона фунтов/84,7 миллиона евро).