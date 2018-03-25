Игроки «Спартака» провели пресс-конференцию с детьми

Артём Ребров, Андрей Ещенко и Игроки футбольного «Спартака» стали участниками необычного мероприятия. Луис Адриано Георгий Джикия провели пресс-конференцию для детей. Они ответили на вопросы, которые так интересовали юных болельщиков. Однако это оказалось сложнее, чем парировать критику опытных журналистов. Так, первый же вопрос о супергероях ввёл футболистов в замешательство. Как прошла встреча «Спартака» с молодыми фанатами спорта — в репортаже RT. Футболисты столичного «Спартака» Георгий Джикия, Луис Адриано, Андрей Ещенко и Артём Ребров приняли участие в необычной пресс-конференции, на которой роли журналистов исполнили юные болельщики красно-белых. Игроки ответили на неожиданные вопросы, рассказали в роли каких супергероев представляют себя на поле, какого мультперсонажа им напоминает главный тренер Массимо Каррера и признались, что девушки-футболистки зачастую играют не хуже их самих.

Для детей эта встреча была праздником, напоминавшим Новый год. Чтобы игроки пришли в зал отвечать на вопросы, их пришлось звать, как Деда Мороза на ёлке. Ребров, Ещенко и Джикия по очереди заняли свои места, а затем пришёл Адриано. «К нам приехал Микки-Маус!» — отреагировал на его появление Ещенко.

Первый же вопрос о супергероях ввёл футболистов в замешательство. Адриано же не растерялся и рассказал, что для него образцами для подражания становятся другие звёздные игроки.

«Когда я выхожу на поле, то представляю себя на место реальных футбольных супергероев — Роналдо, Ромарио. Стараюсь фокусировать своё внимание на них, потому что они великие игроки», — признался бразилец и широко улыбнулся.

«Мне бы хотелось быть как Супермен и летать по девяткам. Иногда мне кажется, что я действительно парю, но быстро понимаю, что это явно не так», — сказал вратарь Ребров.

«Хотелось бы быть Халком, таким грозным и мощным, чтобы от меня соперники отскакивали. Хотя они и так отскакивают», — сказал Ещенко, вызвав восторг у детей.

«А я, как защитник, — Человеком-пауком, чтобы цепляться за все мячи и нападающих», — добавил Джикия.

Самым популярным вопросом у детей был вопрос о том, какие человеческие качества больше всего ценят игроки «Спартака».

«Порядочность и честность — чаще всего я обращаю внимание на эти черты», — сказал Джикия.

«По мне важно уважение, как к людям, так и животным, и вообще ко всему, что у нас есть. Любовь, доброта — они определяют любого человека», — считает Ещенко.

«Я как вратарь ценю надёжность, тех людей, которые не просто говорят, но и отвечают за свои поступки», — заявил Ребров.

«Человек всегда должен быть честным и ценить семью, в которой живёт. Всегда надо думать о своём очаге, о доме. Тогда будешь большим человеком», — уверен Адриано.

Дети также поинтересовались, что для игроков «Спартака» значит дата 7 мая — в этот день год назад клуб стал десятикратным чемпионом России. Ребров попросил ребят напомнить об этом Ещенко, и они помогли запамятовавшему защитнику.

Далее последовал персональный вопрос Ещенко — мальчик поинтересовался, любит ли футболист из Иркутска сибирские пельмени и умеет ли их готовить.

«Конечно, я люблю вкусно покушать и люблю свой город Иркутск. Но готовить сибирские пельмени не умею, хотя они и очень вкусные», — сказал футболист.

Один из детей решил не задавать вопрос, а показать брейк-данс — мастерство маленького мальчика футболисты оценили. Следом прозвучал вопрос, как спортсмены радуют своих родителей.

«Для них мы всё ещё остаёмся маленькими детьми. Моя мама всегда за меня переживает и хочет, чтобы я в холод надевал шерстяные носки под бутсы, но тогда бы они на меня не налезли», — рассказал Ребров.

«Чтобы радовать родителей, не нужно ждать повода. Это должно быть от души, от сердца. Радуйте своих родителей каждый день!» — отметил Джикия.

Детей интересовало, что бы футболисты попросили у Массимо Карреры, если бы он мог, как Старик Хоттабыч, исполнять желания. Джикия хотел бы, чтобы он больше разрешал играть в футбол на тренировках, Ещенко — чтобы его всегда ставили в состав на матчи, а Ребров попросил бы каждый год новый трофей. Адриано загадал самое сложное желание — чтобы «Спартак» выиграл Лигу чемпионов.

Далее футболистов «Спартака» спросили, играли ли они в детстве с девочками на одном поле. Ребров рассказал, что такие матчи даже привели к дружбе с одной из соперниц. Ещенко признался, что ему попадались девушки, которые играли лучше него. Джикия рассказал, что ему с девочками играть не приходилось, но если бы такой шанс выпал, то он ещё сильнее любил бы футбол.

Один из детей вспомнил известную фразу тренера Анатолия Тарасова о том, что настоящий хоккеист должен успеть увидеть на трибуне блондинку, и спросил, на что могут смотреть игроки «Спартака» во время матча. Ещенко сказал, что всегда смотрит на мяч, даже если он на трибуне, Ребров признался, что ищет глазами президента клуба Леонида Федуна , а Джикия поделился своим вкусом — он бы искал на стадионе брюнетку.

«Спартак» приближается к тому, чтобы заработать пятую звезду на своём логотипе — для этого клубу надо выиграть ещё три чемпионата России. Дети хотели узнать, что в таком случае сделают игрок. Джикия и Ещенко не постеснялись сказать, что сделают себе татуировки, а Адриано подарит футболки своей команды всем членам семьи.

Ребров в это время переместился в зал к детям и сам захотел задать персональный вопрос Ещенко о последней прочитанной книге и мнении о Теодоре Драйзере. Оказалось, что защитник не знает, в какой команде сейчас играет американский писатель, а читал в последний раз собственную биографию.

Когда зашла речь о любимых подарках, что Ещенко и Ребров были едины — для них это были дети. Джикия же рассказал историю о том, как один из мальчиков, выводивших его на матч Лиги чемпионов, подарил монетку и записку «Ты лучший защитник». Пока Луис Адриано рассказывал, что его больше всего удивило в России (всегда заполненные стадионы на матчах «Спартака»), один из детей, который оказался маленьким хоккеистом, подарил футболистам свои шайбы с эмблемой любимого клуба.

Игроки и сами дарили подарки за самые оригинальные интересные вопросы. Один из них достался девочке, попросившей сравнить главного тренера «Спартака» Массимо Карреру с персонажем мультфильма. Луис Адриано вспомнил бразильский сериал, в котором был умный профессор-воробей. Ещенко пришёл на ум мышонок Джерри, потому что он всегда побеждает кота Тома. А Джикия назвал профессора Ксавье из «Людей Икс» — у него, как и у Карреры, есть своя команда супергероев.