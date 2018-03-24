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Самые яркие моменты детской пресс-конференции футболистов «Спартака»
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Самые яркие моменты детской пресс-конференции футболистов «Спартака» 

RT на русском 1 час назад
Футболисты московского «Спартака» Георгий Джикия, Луис Адриано, Андрей Ещенко и Артём Ребров приняли участие в необычной пресс-конференции, где роль журналистов исполнили юные болельщики красно-белых. RT публикует самые яркие моменты встречи.
RT на русском: последние новости
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