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Красота дня — девушка-боец, звезда UFC Маккензи Дерн.
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Красота дня — девушка-боец, звезда UFC Маккензи Дерн. 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Сегодня наследница Ронды Роузи празднует своё 25-летие.
Маккензи Дерн — дочь знаменитого мастера бразильского джиу-джитсу Веллингтона Мегатона Диаса. Прозвище «Мегатон» отец Маккензи получил за умение швырять людей на маты с оглушительным грохотом. Этому же таланту Диас обучал дочь с самого её детства.
Сам Мегатон из Бразилии, но его дочь Маккензи родилась в США. Правда, девушка в большей степени чувствует себя бразильянкой: «Мои родители из Бразилии. Мой бойфренд говорит на португальском и я тоже говорю на нём лучше, чем на английском. Если честно, с английским у меня до сих пор небольшие проблемы. Я до сих пор думаю на португальском, мечтаю на португальском», — признаётся Маккензи.
Несмотря на это почти вся карьера в ММА проходит в американских промоушенах. Маккензи Дерн начала свой путь организации LFA, откуда позже перебралась в Invicta FC, а затем и в UFC, где перспективную многократную чемпионку по джиу-джитсу ждали очень давно.
Маккензи Дерн очень гордится своим бэкграундом. Оно и понятно, девушка ещё с совсем юного возраста считается настоящим феноменом БДД.
Много времени Маккензи проводит на исторической родине.
Девушка, судя по соцсетям, просто обожает пляжи Бразилии.
И не только Бразилии.
Больше, чем джиу-джитсу, Маккензи любит только отдых на солнце.
Хотя на пляже хорошо и вечером.
Маккензи любит танцевать. Этому хобби посвящается немало постов в «Инстаграм».
Маккензи Дерн выбрала непростой путь девушки-бойца, уже достигла в своём ремесле больших успехов и продолжается двигаться на вершину.
На прошедшем UFC 222 Дерн успешно дебютировала в элите ММА.
И всё это до сих пор никак не мешает Маккензи оставаться красивой и привлекательной девушкой.
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