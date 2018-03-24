Красота дня — девушка-боец, звезда UFC Маккензи Дерн.

Сегодня наследница Ронды Роузи празднует своё 25-летие.

Маккензи Дерн — дочь знаменитого мастера бразильского джиу-джитсу Веллингтона Мегатона Диаса. Прозвище «Мегатон» отец Маккензи получил за умение швырять людей на маты с оглушительным грохотом. Этому же таланту Диас обучал дочь с самого её детства.

Сам Мегатон из Бразилии, но его дочь Маккензи родилась в США. Правда, девушка в большей степени чувствует себя бразильянкой: «Мои родители из Бразилии. Мой бойфренд говорит на португальском и я тоже говорю на нём лучше, чем на английском. Если честно, с английским у меня до сих пор небольшие проблемы. Я до сих пор думаю на португальском, мечтаю на португальском», — признаётся Маккензи.

Несмотря на это почти вся карьера в ММА проходит в американских промоушенах. Маккензи Дерн начала свой путь организации LFA, откуда позже перебралась в Invicta FC, а затем и в UFC, где перспективную многократную чемпионку по джиу-джитсу ждали очень давно.

Маккензи Дерн очень гордится своим бэкграундом. Оно и понятно, девушка ещё с совсем юного возраста считается настоящим феноменом БДД.

Много времени Маккензи проводит на исторической родине.

Девушка, судя по соцсетям, просто обожает пляжи Бразилии.

И не только Бразилии.

Больше, чем джиу-джитсу, Маккензи любит только отдых на солнце.

Хотя на пляже хорошо и вечером.

Маккензи любит танцевать. Этому хобби посвящается немало постов в «Инстаграм».

Маккензи Дерн выбрала непростой путь девушки-бойца, уже достигла в своём ремесле больших успехов и продолжается двигаться на вершину.

На прошедшем UFC 222 Дерн успешно дебютировала в элите ММА.

И всё это до сих пор никак не мешает Маккензи оставаться красивой и привлекательной девушкой.