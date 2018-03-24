Андрей Тихонов: На таком поле созидать очень тяжело

— Сегодня никто не хотел пропускать. У нас было несколько хороших моментов для взятия ворот. Был момент у Надсона, на добивании играл Корниленко. «Оренбург» пытался создавать моменты за счет стандартов. В целом мы владели инициативой. На таком поле созидать очень тяжело. Сегодня было много борьбы. Мы тренируемся на искусственном поле, а играем на натуральном. Здесь работают совершенно другие группы мышц. Функционально сегодня было тяжело, — цитирует Тихонова официальный сайт ФНЛ.

Добавим, что в следующем туре «»Крылья Советов» 31 марта сыграют на выезде с «Тамбовом», а «Оренбург» в тот же день примет «Томь».