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Владимир Федотов: Очень обидно, что не смогли поставить финальную точку — забить гол
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Владимир Федотов: Очень обидно, что не смогли поставить финальную точку — забить гол 

Советский спорт 1 час назад
— Это был хороший матч. Мы контролировали ход игры. Очень обидно, что не смогли поставить финальную точку — забить гол. Сопернику мы позволили что-то сделать только в первом тайме. Ткачук нанес хороший удар по нашим воротам. Больше ничего сделать мы «Крыльям» не дали. Очень сложно на таком поле комбинировать, но обе команды пытались это делать — доводить атаки до финальной стадии, — цитирует Федотова официальный сайт ФНЛ.
Добавим, что в следующем туре «»Крылья Советов» 31 марта сыграют на выезде с «Тамбовом», а «Оренбург» в тот же день примет «Томь».
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