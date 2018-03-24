В «Торино» готовы продать Белотти за 50 миллионов евро?

Руководство «Торино» готово расстаться с нападающим Андреа Белотти за 50 миллионов евро, информирует Corriere dello Sport. Ранее сообщалось, что клуб не продаст форварда меньше, чем за 100 миллионов евро, эта сумма прописана в контракте игрока в виде отступных. Интерес к Белотти приписывают «Милану», «Интеру», «Атлетико», «Челси», «Арсеналу» и «ПСЖ».

Белотти в нынешнем сезоне провел за «Торино» 25 матчей во всех турнирах и забил девять голов. Туринская команда после 28 туров занимает 10-е место в чемпионате Италии.