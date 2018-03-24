Сборная России тренируется в составе четырнадцати человек

Футболисты сборной России приехали на тренировку «Арена Химки» в составе четырнадцати человек.

На базе в Новогорске остались тринадцать игроков — это одиннадцать игроков стартового состава матча с Бразилией (Акинфеев — Гранат, Кутепов, Кудряшов — Глушаков, Зобнин — Самедов, Головин, Комбаров — Ал. Миранчук, Смолов), плюс полузащитники Юрий Жирков Алан Дзагоев . Они будут проходить восстановительные мероприятия.

Сегодня расположение команды покинул защитник Руслан Камболов , получивший повреждение на одной из тренировок.

Вчера сборная России в товарищеском матче в Москве уступила Бразилии (0:3). Следующая игра пройдет в Санкт-Петербурге против Франции (27 марта).