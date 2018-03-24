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Сборная России тренируется в составе четырнадцати человек
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Сборная России тренируется в составе четырнадцати человек 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Футболисты сборной России приехали на тренировку «Арена Химки» в составе четырнадцати человек.
На базе в Новогорске остались тринадцать игроков — это одиннадцать игроков стартового состава матча с Бразилией (Акинфеев — Гранат, Кутепов, Кудряшов — Глушаков, Зобнин — Самедов, Головин, Комбаров — Ал. Миранчук, Смолов), плюс полузащитники Юрий Жирков и Алан Дзагоев. Они будут проходить восстановительные мероприятия.
Сегодня расположение команды покинул защитник Руслан Камболов, получивший повреждение на одной из тренировок.
Вчера сборная России в товарищеском матче в Москве уступила Бразилии (0:3). Следующая игра пройдет в Санкт-Петербурге против Франции (27 марта).
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