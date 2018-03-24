Ещё
Генменеджер «Виннипега»: Нам пришлось дорого заплатить, но мы уверены, что Штясны принесет команде большую пользу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Генменеджер «Виннипега»: Нам пришлось дорого заплатить, но мы уверены, что Штясны принесет команде большую пользу 

Советский спорт 1 час назад
— Если бы обмен не состоялся, мы двигались дальше нынешним составом. Мы верим в нашу команду. Мы посчитали, что если проявим активность и игрок нам подойдет, значит обмен состоится. Если игрок нам не подходит, мы не пойдем на обмен просто ради того, чтобы получить какого-нибудь хоккеиста. Нам пришлось дорого заплатить, но мы уверены, что Штясны является тем человеком, появление которого принесет команде большую пользу, — передает слова Чевелдэйоффа официальный сайт НХЛ.
Напомним, что Штясны в конце февраля перешел из «Сент-Луиса» в «Виннипег». В обмен «Блюз» получит 20-летнего Эрика Фоли, право выбора в первом раунде драфта в 2018 году и в четвертом раунде в 2020 году.
Отметим, что форвард отказался от пункта контракта о запрете на обмены, чтобы перейти в «Джетс».
Советский спорт: последние новости
Андрей Тихонов: На таком поле созидать очень тяжело Дмитрий Аленичев: Условия не позволяли «Енисею» на таком тяжелом поле показывать свою игру Олег Веретенников: Разочаровал Кутепов, но особенно огорчила игра Глушакова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA унизил соперника в нокауте и проиграл6
Российские футболисты отметили поражение в баре49
Коляда завоевал медаль на ЧМ в Милане4
Оригинально остановивший драку толстый кот попал на видео4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
01:17
В падении Загитовой обвинили Медведеву
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение