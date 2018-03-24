Генменеджер «Виннипега»: Нам пришлось дорого заплатить, но мы уверены, что Штясны принесет команде большую пользу

— Если бы обмен не состоялся, мы двигались дальше нынешним составом. Мы верим в нашу команду. Мы посчитали, что если проявим активность и игрок нам подойдет, значит обмен состоится. Если игрок нам не подходит, мы не пойдем на обмен просто ради того, чтобы получить какого-нибудь хоккеиста. Нам пришлось дорого заплатить, но мы уверены, что Штясны является тем человеком, появление которого принесет команде большую пользу, — передает слова Чевелдэйоффа официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Штясны в конце февраля перешел из «Сент-Луиса» в «Виннипег». В обмен «Блюз» получит 20-летнего Эрика Фоли , право выбора в первом раунде драфта в 2018 году и в четвертом раунде в 2020 году.

Отметим, что форвард отказался от пункта контракта о запрете на обмены, чтобы перейти в «Джетс».