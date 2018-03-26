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Максимович: Ляич мог перейти в «Спартак», но решил остаться в «Торино»
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Максимович: Ляич мог перейти в «Спартак», но решил остаться в «Торино» 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник «Спартака» Никола Максимович, права на которого принадлежат «Торино», рассказал, что красно-белые действительно могли приобрести его партнёра по итальянскому клубу Адема Ляича.
«Ляич должен был присоединиться ко мне в «Спартаке», но после приезда Софьяна Ханни переговоры прекратились. Адем предпочёл остаться в Турине, но теперь он не играет, и это плохо для тех, кто хочет отправиться на чемпионат мира. Адем является важным игроком как для Сербии, так и для «Торино», я не могу поверить, что для него нет места в команде во время неудачных выступлений», — цитирует Максимовича Torinogranata.
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