Максимович: Ляич мог перейти в «Спартак», но решил остаться в «Торино»

Защитник «Спартака» Никола Максимович, права на которого принадлежат «Торино», рассказал, что красно-белые действительно могли приобрести его партнёра по итальянскому клубу Адема Ляича

«Ляич должен был присоединиться ко мне в «Спартаке», но после приезда Софьяна Ханни переговоры прекратились. Адем предпочёл остаться в Турине, но теперь он не играет, и это плохо для тех, кто хочет отправиться на чемпионат мира. Адем является важным игроком как для Сербии, так и для «Торино», я не могу поверить, что для него нет места в команде во время неудачных выступлений», — цитирует Максимовича Torinogranata.