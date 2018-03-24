Максимович объяснил, почему перешел из «Наполи» в «Спартак»

Защитник сборной Сербии Никола Максимович в интервью итальянским журналистам объяснил, почему в минувшее трансферное окно перешел из «Наполи» в ”Спартак” . Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

”Я переехал в Россию из-за чемпионата мира. Мне нужно больше играть, чтобы тренер сборной рассматривал мою кандидатуру. При этом я до сих пор принадлежу «Наполи» и в июне вернусь в команду. Не знаю, что будет дальше. Посмотрим. В Италии я чувствовал себя хорошо.

Надеюсь, «Наполи» выиграет чемпионат Италии в этом сезоне. Что касается главного тренера команды Маурицио Сарри, то это тренер, который нечасто меняет состав, и мне это не очень нравится. Мне нужно было больше играть, в том числе для участия на чемпионате мира, но тренер выбирал других футболистов. В любом случае у нас были хорошие отношения, я всегда буду говорить о нем только хорошее", — цитирует Максимовича Calciomercato.com.