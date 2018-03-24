Дзагоев, Жирков и 11 игроков стартового состава сборной пропускают тренировку

На базе в Новогорске осталось 13 футболистов — это 11 игроков стартового состава товарищеского матча с Бразилией (Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Гранат, Глушаков, Самедов, Комбаров, Головин, Зобнин, Ал. Миранчук, Смолов) плюс Жирков и Дзагоев, которые проходят восстановительные мероприятия.