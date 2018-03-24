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Джастин Клюйверт мечтает играть за «Барселону»
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Джастин Клюйверт мечтает играть за «Барселону» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Экс-нападающий «Барселоны» Патрик Клюйверт признался, что его сын Джастин, выступающий ныне за «Аякс», мечтает играть в каталонском клубе.
"Я очень горд за Джастина. Он проделывает большую работу, и благодаря этому стал основным игроком в «Аяксе». Если он продолжит в том же духе, то сможет вырасти в значимого футболиста. Конечно, я мечтаю, чтобы Джастин играл в «Барселоне», но в футболе может случиться всё что угодно. Он уже зрелый футболист и должен сам принимать решения, но я уже слышал от него, что «Барселона» — это его мечта" — цитирует Клюйверта-старшего Sport.es.
В этом сезоне 18-летний Джастин Клюйверт сыграл за «Аякс» 30 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
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