Джикия: в «Спартаке» ещё на пять лет, как минимум

Защитник «Спартака» Георгий Джикия во время детской пресс-конференции клуба Spartak Kids выразил намерение провести в составе команды, как минимум, ещё пять лет, выступая под своим 14-м номером.

«Если кто-то в команде захочет забрать мой 14-й номер себе, то ему придётся подождать, потому что я в «Спартаке» ещё на пять лет, как минимум», — передаёт слова Адриано корреспондент «Чемпионата».

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года. Нынешнее соглашение 24-летнего футболиста с красно-белыми действует до 2022 года.