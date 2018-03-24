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Джикия: в «Спартаке» ещё на пять лет, как минимум
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Джикия: в «Спартаке» ещё на пять лет, как минимум 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник «Спартака» Георгий Джикия во время детской пресс-конференции клуба Spartak Kids выразил намерение провести в составе команды, как минимум, ещё пять лет, выступая под своим 14-м номером.
«Если кто-то в команде захочет забрать мой 14-й номер себе, то ему придётся подождать, потому что я в «Спартаке» ещё на пять лет, как минимум», — передаёт слова Адриано корреспондент «Чемпионата».
Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года. Нынешнее соглашение 24-летнего футболиста с красно-белыми действует до 2022 года.
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