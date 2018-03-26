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Врач «Спартака» поведал о восстановлении травмированного футболиста Джикии
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Врач «Спартака» поведал о восстановлении травмированного футболиста Джикии 

RT на русском 19 минут назад
Фото: Soccer News
Руководитель медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, как продвигается восстановление защитника Георгия Джикии после операции. «У Георгия всё нормально, никаких осложнений нет, план реабилитации выполняется. Во вторник побываем с ним в „Вилла Стюарт“ на контрольном осмотре, послушаем, что скажут итальянские коллеги», — цитирует Вартапетова «Спорт-Экспресс».
Врач отметил, что не хотел бы загадывать относительно шансов Джикии сыграть на чемпионате мира 2018 года.
«Ведь одно дело просто начать работать в общей группе, и другое — реально помочь команде с учётом того, что у него на протяжении длительного периода отсутствовала игровая практика», — добавил Вартапетов.
Он подчеркнул, что медицинский штаб будет каждый день следить на состоянием футболиста, однако не станет давать никаких обещаний и прогнозов.
Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Ананидзе будет прооперирован в Риме.
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