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Врач «Спартака» рассказал о восстановлении травмированного футболиста Джикии
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Врач «Спартака» рассказал о восстановлении травмированного футболиста Джикии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Руководитель медицинского департамента московского "Спартака" Михаил Вартапетов рассказал о реабилитации Георгия Джикии после операции. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
"У Георгия все нормально, никаких осложнений нет, план реабилитации выполняется. Во вторник побываем с ним в «Вилла Стюарт» на контрольном осмотре, послушаем, что скажут итальянские коллеги", — сказал Вартапетов.
Врач также рассказал о шансах Джикии на участие в чемпионате мира — 2018.
"Не хотим загадывать. Ведь одно дело просто начать работать в общей группе, и другое — реально помочь команде с учетом того, что у него на протяжении длительного периода отсутствовала игровая практика.
Это больше вопрос тренерский, поэтому мы договорились не давать никаких обещаний и прогнозов. Просто станем буквально каждый день следить за состоянием Джикии", — отметил он.
Ранее бразилец Луис Адриано рассказал о расизме в «Спартаке».
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