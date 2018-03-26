Врач «Спартака» рассказал о восстановлении травмированного футболиста Джикии

"У Георгия все нормально, никаких осложнений нет, план реабилитации выполняется. Во вторник побываем с ним в «Вилла Стюарт» на контрольном осмотре, послушаем, что скажут итальянские коллеги", — сказал Вартапетов.

Врач также рассказал о шансах Джикии на участие в чемпионате мира — 2018.

"Не хотим загадывать. Ведь одно дело просто начать работать в общей группе, и другое — реально помочь команде с учетом того, что у него на протяжении длительного периода отсутствовала игровая практика.

Это больше вопрос тренерский, поэтому мы договорились не давать никаких обещаний и прогнозов. Просто станем буквально каждый день следить за состоянием Джикии", — отметил он.