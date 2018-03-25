Шалимов: «Наша молодёжь порадовала»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу в серии пенальти над молодежной командой.

— Сложный матч для вашей команды. Наверное, не все получилось из того, что хотели. Какие у вас впечатления? Может, вопросы какие остались по игре?

— Вопросов никаких не осталось, отличная игра получилась. Мы посмотрели молодежь нашу, и она порадовала: и руководство, и болельщиков, и тренерский штаб. Что касается первой команды, 7 полевых плюс вратарь сыграли 90 минут. Играли в свой футбол. Игра была, может быть, даже более открытой, чем с «Уфой». Молодежь атаковала, моменты создавала. Все удовлетворены, важно, что без травм, нагрузки получили. Праздник получился для зрителей.

— Нет разочарования, что не смогли обыграть молодежь в основное время?

— Нет, абсолютно.

— Пропущенный гол от молодежки на последних минутах не напомнил вам о тех матчах, когда вы получали «нож в спину» в РФПЛ?

— Не помню, чтобы мы пропускали голы на последних минутах. В основном забивали. Но тоже нагнетать не хочется. Конечно, можно было бы лучше… Забей вначале, может быть было получше. Но игра была для болельщиков. Первая команда получила нагрузку, все хорошо. Молодежь забила, пенальти были. Мы играли в первую очередь для болельщиков. Мы могли бы и на базе сыграть.

— 17 тысяч болельщиков — такой ли это товарищеский матч?

— Конечно, для нас это был матч тренировочный. Тренировали какие-то вещи, моменты, не пропустить контратаку. Для молодых ребят это событие. Они второй раз тут играют. Мы на них в будущем рассчитываем. Это намного больше было событие для них, чем для первой команды.

— Наверняка вам сегодня кто-то приглянулся из молодежки. Стоит ли ожидать хотя бы в заявке кого-то из них?

— Мы всех ребят знаем. Они с нами часто сборы проходили, часто к нам приезжали. Мы следим за ними в молодежном первенстве. И Сулейманов, и Игнатьев уже забивали за первую команду. Все хорошо у нас в этом плане.

— Впереди матч с «Анжи». Нет ли психологической нагрузки?

— Нет, сейчас давайте не про «Анжи». До «Анжи» еще неделя. Завтра выходной.

— Глядя на Газинского, кажется, что он не в своей тарелке…

— Он в своей тарелке. Почему не в своей? Он играл опорного полузащитника, сыграл нормально. Вы хотите, чтобы настрой на молодежную команду у нас был как на чемпионат? Все нормально.