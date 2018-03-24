Шалимов: «В воскресенье мы сыграем на центральном стадионе при болельщиках с молодёжной командой»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов в эфире клубного канала рассказал о предстоящем матче между основным и молодёжным составом.

— Идея провести матч первой пришла в голову Сергею Николаевичу [Галицкому], он позвонил и спросил, как это впишется в планы первой команды. Я с удовольствием воспринял эту идею, и в воскресенье мы сыграем на центральном стадионе при болельщиках с молодежной командой.

Когда я был футболистом и играл в "Спартаке" , это было часто, потому что тогда при Бескове молодежная команда, дубль, и основа тренировались вместе, чуть ли не 30 человек, и тренировки проходили совместно. В этих тренировках игроки дубля, а тогда мне было 17 лет, могли попасть в упражнение квадрат или двусторонку против тогда игравших Черенкова, Родионова, Хидиятулина, этих игроков основного состава. И такие матчи очень часто проводились между дублем и основным составом, такая практика была тогда.

Я думаю, что этот матч все-таки тренировочный, поэтому он будет у нас в плане подготовки к игре с «Анжи». Хорошо, что есть такой матч, потому что футболисты будут в игровой форме, а не в тренировочной, это будет на стадионе при болельщиках. Это будет максимально приближенно к игре. Это лучше в любом случае, чем мы бы провели двусторонку на базе в жилетках, а некоторые игроки сыграют по 90 минут, это тоже важно.

Настраивать будем на то, чтобы правильно сыграли. Неважно против кого мы играем, нам важно будет выполнить свою установку и сыграть серьезно, максимально приблизить это к официальной игре. Настраивать будем на то, чтобы была выполнена установка, и сделать как можно больше вещей, которые мы готовим, и которые нам понадобятся в официальной игре с «Анжи».

У нас 99-й год очень хороший год, молодежка идет на первом месте. Я уверен, что для руководства и тренерского штаба важно посмотреть, как молодые игроки будут смотреться на фоне основной команды, здесь будут единоборства, каждый будет играть по своим позициям, и мы сможем сравнить по позициям игроков основного состава и молодежки, потому что мы очень надеемся, что это будет футболисты, которые составят конкуренцию игрокам основного состава сегодняшнего.