Зарипов приступит к тренировкам в ближайшие дни 

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов в ближайшее время сможет приступить к тренировочным занятиям.
"Проведенное обследование показало, что серьезных проблем со здоровьем у Зарипова нет. Планируется, что в ближайшее время игрок сможет приступить к тренировочным занятиям", — приводит "РИА Новости" заявление пресс-службы «Ак Барса».
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