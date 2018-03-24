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Зарипов приступит к тренировкам в ближайшие дни
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Зарипов приступит к тренировкам в ближайшие дни 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов в ближайшее время сможет приступить к тренировочным занятиям.
"Проведенное обследование показало, что серьезных проблем со здоровьем у Зарипова нет. Планируется, что в ближайшее время игрок сможет приступить к тренировочным занятиям", — приводит "РИА Новости" заявление пресс-службы «Ак Барса».
Зарипов попал под зубодробительный силовой прием и ударился головой об лед // Зарипов не продолжил встречу по решению медицинского штаба // Зарипов — о травме: «Произошел удар, было какое-то непонятное мгновение» // Сергей Терещенко — о силовом приеме на Зарипове: «Никакого злого умысла не было»
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