Зинэтула Билялетдинов: Марков делает свое дело

«Мы стараемся восстановить ребят после предыдущей серии, следующие тренировки будут другого характера. Зарипов и некоторые другие игроки отсутствуют по разным причинам, но все готовятся. Есть ли шансы, что Зарипов сыграет в финале конференции? Все может быть.

Что касается Михаила Глухова , то это его первая тренировка с командой, пока сложно что-то сказать. Глинкин болел, сейчас готовится.

С кем лучше играть в финале Востока — с „Трактором“ или „Салаватом“? Обе команды непростые, неслучайно играют седьмой матч.