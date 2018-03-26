Зинэтула Билялетдинов: Марков делает свое дело 

«Мы стараемся восстановить ребят после предыдущей серии, следующие тренировки будут другого характера. Зарипов и некоторые другие игроки отсутствуют по разным причинам, но все готовятся. Есть ли шансы, что Зарипов сыграет в финале конференции? Все может быть.
Что касается Михаила Глухова, то это его первая тренировка с командой, пока сложно что-то сказать. Глинкин болел, сейчас готовится.
С кем лучше играть в финале Востока — с „Трактором“ или „Салаватом“? Обе команды непростые, неслучайно играют седьмой матч.
Мы никого не убирали из первой спецбригады большинства, сделали две группы, Марков в одной из них. У него одно очко в 10 матчах? Ну и что? Он делает свое дело. Я думаю, его стабильная игра показывает, что он игрок высокого уровня», — цитирует Билялетдинова «Бизнес Online».