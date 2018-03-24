Толстый кот-миротворец упал и прекратил вражду

В сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как очень толстый кот случайно остановил драку двух других животных. Ролик был опубликован на портале Reddit, позже полную версию видео разместили на YouTube.

На кадрах видно, как два кота стоят друг напротив друга, угрожающе мяукая. Они успевают обменяться первыми ударами и готовятся продолжить бой, однако в этот момент в кадре появляется третий упитанный кот. Он медленно подходит к враждующим и внезапно заваливается рядом с ними на бок. После этого драка прекращается, и изумленные противники расходятся.

Когда и где именно было снято видео, не уточняется.

В феврале среди пользователей сети прославилась невозмутимая кошка из Турции. Ролик, на котором люди с трудом обходят животное, заснувшее прямо у выхода из метро на одной из самых оживленных площадей Стамбула, набрал более двух с половиной миллионов просмотров на Facebook.