В Орле на конкурс «Автоледи» подано 20 заявок

Прием заявок на участие в автомобильном конкурсе «Автоледи — 2018», посвященном Международному женскому дню, продолжается, сообщает пресс-служба мэрии.

По информации управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта, в настоящее время подано 20 заявок от жительниц Орла, желающих побороться за звание самого классного водителя.

Автоледи будут соревноваться в скоростном маневрировании. Условием участия является наличие полиса ОМС и водительского удостоверения категории «В».

Заявки для участие в конкурсе принимаются до до 27 марта. Контактные данные необходимо направлять в управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта по адресу: ул. Ленина, 15, каб. 14, по телефону 8 (4862) 43-26-45 или на электронный адрес fks57@yandex.ru.

Соревнования состоятся за администрацией Орловской области на улице Салтыкова-Щедрина от пересечения улиц Пионерская и полесской. Регистрация участниц начинается в 10.00. Торжественное открытие стартует в 11.00, начало соревновательных заездов в 11.30.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (4862) 43-26-45 (управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла) и 8 (4862) 43-54-17 (Орловское региональное отделение ДОСААФ России ).