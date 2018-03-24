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В Орле на конкурс «Автоледи» подано 20 заявок
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В Орле на конкурс «Автоледи» подано 20 заявок 

РИА 57 41 минуту назад
Фото: РИА 57
Прием заявок на участие в автомобильном конкурсе «Автоледи — 2018», посвященном Международному женскому дню, продолжается, сообщает пресс-служба мэрии.
По информации управления социальной поддержки населения, физической культуры и спорта, в настоящее время подано 20 заявок от жительниц Орла, желающих побороться за звание самого классного водителя.
Автоледи будут соревноваться в скоростном маневрировании. Условием участия является наличие полиса ОМС и водительского удостоверения категории «В».
Заявки для участие в конкурсе принимаются до до 27 марта. Контактные данные необходимо направлять в управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта по адресу: ул. Ленина, 15, каб. 14, по телефону 8 (4862) 43-26-45 или на электронный адрес fks57@yandex.ru.
Соревнования состоятся за администрацией Орловской области на улице Салтыкова-Щедрина от пересечения улиц Пионерская и полесской. Регистрация участниц начинается в 10.00. Торжественное открытие стартует в 11.00, начало соревновательных заездов в 11.30.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (4862) 43-26-45 (управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла) и 8 (4862) 43-54-17 (Орловское региональное отделение ДОСААФ России).
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