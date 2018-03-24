«Химки» обыграли «Тюмень» 

В матче 29-го тура первенства ФНЛ «Химки» переиграли «Тюмень» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал защитник хозяев Егор Данилкин.
"Химки" поднялись на десятое место турнирной таблицы, набравл 36 очков. «Тюмень», в активе которой 28 очков, опустилась на 18-ю строчку.
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29-й тур "Химки" — «Тюмень» — 1:0 (1:0)
Гол: Данилкин, 16 (1:0).
"Химки": Исупов, Заика, Данилкин, А. Д. Яковлев, Шумских, Петрусев (Лапин, 78), Мостовой, Поярков, Талалай, Машуков (Радченко, 68), Веркашанский (Пичугин, 90+2).
"Тюмень": Бучнев, Кузнецов, Степанец, Ненахов, С. Козлов, Лаук (Муллин, 57), Саламатов, А. С. Козлов (Юсупов, 46), Чудин, Карпов (Богатырев, 68), Шумилин (Чуканов, 46).
Предупреждения: Кузнецов, 24. Машуков, 31. Саламатов, 36.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
24 марта. Химки. Стадион «Новые Химки».
Химки — Тюмень
Турнирная таблица ФНЛ