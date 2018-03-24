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Н. Измайлов: рад, что мини-футбольный клуб «Спартак» начинает развивать академию
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Н. Измайлов: рад, что мини-футбольный клуб «Спартак» начинает развивать академию 

Чемпионат.com 27 минут назад
Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов во время пресс-конференции команды Spartak Kids рассказал о важности развития клубной академии.
«Рад, что мини-футбольный клуб начинает развивать академию. Это большой шаг для развития детско-юношеского футбола. Это важно и необходимо. Будем рады рассматривать кадры, которые будут на поставлять. Надеемся, что ещё больше детей будет заниматься футболом», — передаёт слова Измайлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Напомним, что футбольный клуб «Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с одноименным мини— футбольным клубом в пресс-центре стадиона «Открытие Арена».
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