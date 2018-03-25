Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей принимают не все банкоматы

Также имя нельзя оплатить терминалы в метро и электричку.

15 процентов банкоматов России не принимают новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей, пишет РБК со ссылкой на Банк России

С такими же проблемами граждане сталкиваются в платежных терминалах в метро и пригородных железнодорожных станциях, пишет РБК со ссылкой на Банк России. К апрелю 2018 года их оборудование должно быть адаптировано к новым купюрам.